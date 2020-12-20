Гендиректор «Краснодара» назвал лучшего футболиста в России

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг поставил на первое место полузащитника ЦСКА Николу Влашича. Также в его пятерку вошли: Алексей Миранчук («Аталанта»), Артем Дзюба («Зенит»), Матиас Норманн («Ростов»), Матвей Сафонов («Краснодар»).