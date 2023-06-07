Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «По нашим иностранцам никто в клуб не обращался»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе из клуба легионеров.

«По нашим иностранцам никто в клуб не обращался, конкретных предложений не было. Интерес есть, да, но ничего конкретного. Мы работаем над тем, чтобы сохранить состав, который у нас есть на сегодняшний день», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» занял 7-е место в чемпионате России. Команда набрала 46 очков в 30 матчах.