«Химки» разгромили «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Химки» победили «Крылья Советов» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Игра завершилась со счетом 4:1.

На 28-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков. В добавленное время первого тайма сравнял Денис Глушаков, реализовавший пенальти. За минуту до этого с поля был удален Денис Якуба из «Крыльев Советов». Второй гол «Химок» на 50-й минуте забил полузащитник Резиуан Мирзов.

На 61-минуте главный арбитр матча Виталий Матютин удалил второго игрока самарцев. Гленн Бейл получил красную карточку за подкат против Мирзова.

На 88-й минуте в пустые ворота забил Илья Садыгов. А на 90-й минуте в свои ворота забил Александр Солдатенков.

«Химки» набрали 28 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. У «Крыльев Советов» 38 очков и 7-я позиция.