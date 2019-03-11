Гендиректор "Арсенала": "Понятно, что это аванс, но Беляев заслужил вызов в сборную"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал "СЭ" вызов защитника тульской команды Максима Беляева в сборную России для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта).

– Максим заслужил вызов своей работой, – сказал Балашов. – Понятно, что это аванс. Я был в "Локомотив" как раз тогда, когда Максим играл там в связке с Тарасом Бурлаком. Они были еще совсем молодыми, о них говорили, как о нашем будущем. Желаем Максиму удачи в национальной команде, мы очень рады за него. (Илья Андреев)