Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Развивать нужно детский футбол, а не швейцарскую систему»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о возможных реформах в регламенте проведения чемпионата России.

«Во-первых, у нас не Швейцария. Какая швейцарская система? Мы за гладкий чемпионат и давно об этом говорим. Посчитали нужным нанять голландскую компанию — наняли. Но зачем изобретать велосипед? Во-вторых, мы говорим о доходности и зрелищности матчей. А каким образом они собираются их увеличивать? Посмотрите, как в прошедшем сезоне играл «Урал» с «Локомотивом» в последнем туре. И как мы играли со «Спартаком» со множеством травмированных игроков. О чем мы говорим?» — сказал Айдамиров «СЭ».

Айдамиров считает, что нужно делать упор на развитии детского футбола.

«Развивать нужно детский футбол, а не швейцарскую систему. Если так нужна эта система, то сделайте чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, и достаточно будет», — добавил Айдамиров.

По информации «СЭ», большинство клубов РПЛ выступят против реформы чемпионата по швейцарской системе.

Полностью интервью с Ахмедом Айдамировым читайте на сайте «СЭ»