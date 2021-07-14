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Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Развивать нужно детский футбол, а не швейцарскую систему»

17:30
Детский футбол. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Детский футбол. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о возможных реформах в регламенте проведения чемпионата России.

«Во-первых, у нас не Швейцария. Какая швейцарская система? Мы за гладкий чемпионат и давно об этом говорим. Посчитали нужным нанять голландскую компанию — наняли. Но зачем изобретать велосипед? Во-вторых, мы говорим о доходности и зрелищности матчей. А каким образом они собираются их увеличивать? Посмотрите, как в прошедшем сезоне играл «Урал» с «Локомотивом» в последнем туре. И как мы играли со «Спартаком» со множеством травмированных игроков. О чем мы говорим?» — сказал Айдамиров «СЭ».

Айдамиров считает, что нужно делать упор на развитии детского футбола.

«Развивать нужно детский футбол, а не швейцарскую систему. Если так нужна эта система, то сделайте чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, и достаточно будет», — добавил Айдамиров.

По информации «СЭ», большинство клубов РПЛ выступят против реформы чемпионата по швейцарской системе.

Полностью интервью с Ахмедом Айдамировым читайте на сайте «СЭ»

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