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В «Ахмате» рассказали, как можно повысить привлекательность лиги

17:45
Болельщики на матче РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики на матче РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал в интервью «СЭ» о действиях клуба в случае реализации реформ РФС.

«Если РФС будет их реализовывать, то мы и озвучим свою позицию, — сказал Айдамиров «СЭ». — Зачем бежать впереди паровоза? Мы свою позицию знаем — это не протест. Мы с коллегами общаемся. Мы, наверное, что-то тоже понимаем в организации футбольного хозяйства, если пришли к такому выводу. Говорят о том, что зрелищность падает из-за проходных матчей. Где это было-то?»

В «Ахмате» также считают, что повышать привлекательность РПЛ можно другим способом.

«Это голландцы так считают, а мы — по-другому. Мы считаем, что необходимо повышать привлекательность всей лиги из-за спонсорских контрактов и увеличения доли ТВ-трансляций. Чем и занимаются все команды совместно с президентом лиги», — добавил Айдамиров.

По информации «СЭ», большинство клубов РПЛ выступят против реформы чемпионата по швейцарской системе.

Полностью интервью с Ахмедом Айдамировым читайте на сайте «СЭ»

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