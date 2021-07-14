Защитник Иссиар Драме покинул сбор «Ростова»

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что «Ростов» завершил просмотр защитника Иссиара Драме, который покинул сбор команды в Австрии.

— Мы изначально сразу договаривались, что Драме будет на сборах максимум неделю. Он побыл шесть дней и уехал. Теперь в «Ростове» точно знают, кто такой Драме. В матчах, где он играл, команда всегда выигрывала. Теперь клуб должен принять решение, кого брать, исходя из лимита на легионеров: защитника, полузащитника или нападающего, — цитирует Селюка «РБ Спорт».

— Что в «Ростове» сказали про футболиста?

— Он нормальный игрок. Но еще молодой парень. Я вижу, например, что «Ростов» проиграл «Партизану» и венграм. Выиграл у «Локомотива». Голы даются с трудом. Может быть, они вообще сейчас передумают и захотят взять нападающего. Здесь лимит на легионеров в заявке — большая проблема.

22-летний Драме — воспитанник «Лиона», за который защитник играл на юношеском и молодежном уровнях. Последним клубом француза был донецкий «Олимпик», за который защитник играл с октября 2020 года.