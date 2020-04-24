Газзаев считает, что стоимость телевизионных прав на футбол в России должна быть «в сотни раз» больше

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Валерий Газзаев дал интервью «СЭ» о событиях в мире и в спорте.

Вот как он ответил на вопрос о стоимости телевизионных прав на показ футбола в России.

— В плане размера телевизионного контракта сложно спорить (с Леонидом Федуном, который назвал стоимость прав «оскорбительно маленькой» — Прим. «СЭ»). Доходов от телевизионных прав в российском футболе практически не существует. Их просто нет. Я на протяжении долгих лет поднимаю данный вопрос и говорю о том, что ситуацию следовало менять. Стоимость телевизионных прав должна быть в сотни раз выше. Но раньше этого как будто не замечали. Увы, потребовался кризис, чтобы высветить данную проблему. Конечно же, в будущем, когда экономика восстановится, мы первым делом должны существенно улучшить коммерческую составляющую и довести стоимость телевизионных прав до уровня лучших европейских лиг. (Дмитрий Симонов)

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