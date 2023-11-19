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Сегодня, 18:20

Газзаев: «Смородская предлагала мне возглавить «Локомотив», но я посчитал, что не смогу работать в этом клубе»

Константин Белов
Корреспондент
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Валерий Газзаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что мог возглавить «Локомотив», но отклонил предложение железнодорожников.

«У меня было предложение возглавить «Локомотив». Это было после работы в киевском «Динамо». Мне позвонила Ольга Смородская и сделал предложение по работе. Но я посчитал, что не смогу работать в этом клубе», — заявил Газзаев на пресс-конференции перед ретро-матчем между ЦСКА и «Локомотивом».

Валерий Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 год и с 2004 по 2008 год, вместе с армейцами он трижды выигрывал чемпионат России и четыре раза становился обладателем Кубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА.

Специалист работал в киевском «Динамо» с 2009 по 2010 год.

Ретро-матч между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет в воскресенье, 19 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, в котором «Локомотив» одержал победу со счетом 1:0 и стал чемпионом России.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Ольга Смородская
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Роман Ежов

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