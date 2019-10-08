Газзаев нужен «Динамо», Тедеско «Спартаку», хейт Гончаренко. Лайв Симонова и Егорова

Сегодня с 14.30 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым.

Главные темы:

— Тедеско в «Спартаке» — получится ли у него?

— Кандидатуры в «Динамо» — есть ли альтернатива Луческу?

— Валерий Газзаев спасет «Динамо»?

— Хейт Виктора Гончаренко — почему после каждого поражения ЦСКА такое недовольство?

— Соболев в сборной России. Когда туда позовут Чалова?

— Невероятная плотность в таблице и формула 5+11 в лиге — есть топ-5, но почему так далеко остальные?

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