Газизов: «Махачкалинское «Динамо» ждет Джикию. Позвоню ему через несколько дней»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб рассчитывает подписать бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикию.

30-летний россиянин покинул московскую команду по окончании сезона-2023/24 и стал свободным агентом.

«Мы Жору ждем. Если он придет, для нас это будет большой-большой успех. Когда мы виделись, я сказал — приходи к нам. Гаджи Муслимович Гаджиев Георгию тоже сказал это. Какие действия дальше? Позвоню через несколько дней, узнаю у Георгия», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

В сезоне-2023/24 Джикия провел 9 матчей за «Спартак» и не отличился результативными действиями.