Солтмурад Бакаев: «Акрон» ничего не боится, играет в атаку"

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев оценил игру своей команды в дебютном для нее матче в РПЛ против «Локомотива» (2:3).

Хавбек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

«Мы ничего не боимся. Играем на атаку. Нет тактики сесть в оборону, играем в атаку, стараемся доминировать. Спасибо тренерскому штабу за то доверие, отношение ко мне, которое сейчас проявляется», — приводит «РБ Спорт» слова Бакаева.

Во 2-м туре чемпионата России-2024/25 «Акрон» сыграет на выезде против «Факела».