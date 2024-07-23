Мирзов: «Со «Спартаком» всегда приятно играть, особый антураж»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против «Спартака».

Хавбек принадлежал московской команде с июля 2019 года по июль 2022 года.

«Мы неплохо играем сейчас, контролируем игру. Хочется большего. Я пока не готов полностью, тяжело набирать форму. Со временем все будет хорошо. Нам президент сказал, что надо побеждать в каждом матче. Играть красиво и хорошо.

Матч со «Спартаком»? Я каждый матч жду. Очень рад вернуться домой, в РПЛ. А со «Спартаком» всегда играть приятно, антураж особый — не хочется портить настроение болельщикам «Спартака», но победить нам очень хочется. «Спартак» по всему, и по болельщикам в том числе — топ-клуб. Я был там, знаю, о чем говорю», — приводит «РБ Спорт» слова Мирзова.

Матч «Химки» — «Спартак» состоится 28 июля и начнется в 15.00 (мск).