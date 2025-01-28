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Сегодня, 17:24

Газизов считает, что Кокорин назвал РПЛ «говном» ради хайпа: «Надо знать Сашу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, назвавшего РПЛ «говном».

«Каждое поколение футболистов говорит, что футбол уже не тот. А он двигается и будет двигаться дальше. Верю в российский футбол. Про уровень могут говорить советские футболисты. Но у каждого свое мнение. Не хочу быть оппонентом Саши. Думаю, он сказал это для того, чтобы было больше резонанса. Не брал бы его слова в расчет. Надо знать Сашу. Он никогда не был простым парнем. Думаю, он хотел похайповать», — сказал Газизов «СЭ».

Александр Кокорин выступает за кипрский «Арис «с 2022 года. В текущем сезоне российский нападающий провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

Александр Кокорин
РПЛ
Шамиль Газизов
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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