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Сегодня, 17:29

Точилин считает, что в «Динамо» сейчас нет футболиста, который играл бы важную роль

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист сборной России Александр Точилин рассказал о перспективах московского «Динамо» в весенней части РПЛ.

«Мне кажется, сейчас в «Динамо» нет такого футболиста, который играл бы важную роль. Не назову игрока, который уйдет, и из-за него все развалится. С натяжкой можно назвать Тюкавина. Нет других альтернатив, если уйдет. Он основной нападающий, и ему замены на сегодняшний момент нет.

Его уход, может, как-то и повлияет на чемпионские амбиции, но «Динамо» не прекратит существование из-за этого или перестанет бороться. Он — важный винтик в команде Лички. Бело-голубые всегда по весне лучше выступают. Во-вторых, у клуба сейчас очков больше, чем в прошлом сезоне за такой же период. Как показывает практика, в весенней части «Динамо» прибавляет. В-третьих, контрольная игра с «Зенитом» (3:1) показала, что команда конкурентоспособная», — сказал Точилин Legalbet.ru

27 января в товарищеском матче московское «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом» со счетом 3:1. Голы у динамовцев забили Николас Маричаль, Даниил Фомин и Ярослав Гладышев. Единственный гол «Зенита» на счету Александра Соболева.

После 18 туров «Динамо» занимает четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ с 32 очками. Отставание от лидера чемпионата — «Краснодара» — составляет четыре очка.

Источник: Legalbet.ru
Александр Точилин
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
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Краснодар – Кр. Советов
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