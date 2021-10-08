Президент «Арсенала» Аджоев: «Хачатурянц все правильно говорит! Мы будем стремиться к хорошему чемпионату!»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал «СЭ» слова Ашота Хачатурянца о стремлении российского чемпионата достичь уровня АПЛ.

«Мы же должны к чему-то стремиться. Думаю, стремиться надо к этому. Нет, такое заявление для меня не звучит громко. Хачатурянц — не чужой в футболе человек. Он все знает. Правильно Ашот все говорит. У нас хороший чемпионат. Просто надо что-то подправить. У нас есть хорошие игроки, все условия. Мы будем стремиться к хорошему чемпионату!», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

5 октября стало известно о том, что 60-летний Сергей Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ. 53-летний Хачатурянц, который является главой судейского комитета РФС, занял его место и временно будет совмещать два поста.