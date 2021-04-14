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Арбитр Николаев прокомментировал решение ЭСК РФС по матчу «Локомотив» — «Спартак»

18:03
Алексей Николаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Николаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ЭСК РФС по действиям судьи Кирилла Левникова в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (0:2).

«Решения экспертно-судейской комиссии — это, по определению, закон для всех: для судей и для команд, которые подают претензии. Поэтому здесь обсуждать и соглашаться или не соглашаться, конечно, я не желаю и не смею. Ну это просто не подлежит обсуждению. А до решения экспертной комиссии я уже высказывал мнение об этих эпизодах. И мое мнение подтверждено экспертной комиссией», — заявил «СЭ» Николаев.

14 апреля ЭСК РФС, признавшая верными все решения арбитров в матче «Локомотив» — «Спартак», пояснила, почему Кирилл Левников правильно не назначил три пенальти в ворота железнодорожников.

«Локомотив» с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 баллами располагается на второй строчке.

(Елизавета Денисова)

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