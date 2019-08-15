Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что клуб из Башкирии и ЦСКА согласовали условия перехода 21-летнего защитника Данила Кругового в московский клуб.

— Не буду пока ничего комментировать. Еще не все решено, — сказал Газизов.

Круговой выступает за «Уфу» с 2018 года, на его счету 9 матчей и 1 голевая передача за команду. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Зенит», воспитанником которого является Данил. (Иван Торопцев)