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Газизов — о переходе Кругового в ЦСКА: «Еще не все решено»

15 августа 2019, 12:42
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что клуб из Башкирии и ЦСКА согласовали условия перехода 21-летнего защитника Данила Кругового в московский клуб.

— Не буду пока ничего комментировать. Еще не все решено, — сказал Газизов.

Круговой выступает за «Уфу» с 2018 года, на его счету 9 матчей и 1 голевая передача за команду. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Зенит», воспитанником которого является Данил. (Иван Торопцев)

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