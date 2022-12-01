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Газизов находится в больнице, заседание суда по его иску к «Спартаку» перенесли

Мария Гусева
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Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Октябрьский суд Уфы отложил иск бывшего гендиректора красно-белых Шамиля Газизова к клубу.

«Перенесли на 22 декабря, Газизов находится в больнице. Он очередной раз болеет коронавирусом, чему мы соболезнуем. Это обращение Газизова по восстановлению на работе», — цитирует ТАСС Завьялову.

11 января Газизов подал иск в отношении «Спартака», в котором просил суд восстановить его на работе на должность генерального директора в московском клубе. 11 марта Октябрьский суд Уфы принял решение отклонить иск. Ранее стало известно, что Октябрьский суд Уфы приостановил производство дела по иску «Спартака» к Газизову до решения кассационного суда Самары.

Газизов был спортивным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, после чего вернулся в «Уфу».

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Газизов
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 - : -
3.03 00:00
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