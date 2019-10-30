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Газинский вернулся к тренировкам в общей группе

20:04
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский впервые после травмы тренировался в общей группе, сообщили в пресс-службе клуба.

— Сегодня он [Газинский] тренировался в общей группе", — цитирует пресс-службу ТАСС.

30-летний Юрий Газинский в нынешнем сезоне пока не сыграл ни разу. Он выступает за «Краснодар» с 2013 года. В его активе 217 матчей, 10 голов и 25 результативных передач. Травму он получил в товарищеском матче сборной России с «Чертаново» (6:0).

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7062982

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