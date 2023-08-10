Гайч рассказал, что надеется получать максимум игрового времени в ЦСКА
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, что будет усердно работать, чтобы получить максимум игрового времени.
«Чтобы попасть в основной состав, надо усердно работать и пользоваться теми минутами, которые дает тренер. Я надеюсь помочь команде, получить максимум игрового времени. Сейчас все мои мысли только о том, как закрепиться в основном составе ЦСКА», — приводит слова Гайча ТАСС.
В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провел за ЦСКА 4 матча.
Источник: https://tass.ru/sport/18480859
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