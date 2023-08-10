Гайч: «Счастлив, что остался в России. Мне очень нравится здесь»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч поделился мнением о том, что остался играть в России.

«Мне очень нравится Россия, я счастлив, что здесь остался. У нас прекрасный клуб, команда, здесь очень хорошие люди, все по-доброму ко мне относятся. Мне очень нравится Москва, и моя семья имела возможность посмотреть город. Все остались в восторге», — приводит слова Гайча ТАСС.

24-летний аргентинец выступает за ЦСКА с 2020 года. За это время он отправлялся в аренду в «Беневенто», «Уэске» и «Верону». В общей сложности форвард провел за московский клуб 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.