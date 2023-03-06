Гаврилов заявил, что забивать можно в любом возрасте

Бывший игрок «Спартака», двукратный чемпион СССР Юрий Гаврилов оценил тот факт, что он переместился на третье место рейтинга самых возрастных футболистов, забивавших голы в чемпионате России.

«Лебеденко забил в 39 лет за «Торпедо»? А, ну пусть еще играет, если хочет! Чего ж. Я тоже забил свой последний мяч в 39? Но я вообще-то закончил играть в 43 года. Наверное, не забивал больше в высшей лиге, раз не посчитали. Я точно не помню. Но мне это, знаете, без разницы, что они пишут. Пусть что хотят, то и пишут. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Трудно ли забивать в таком возрасте? Да нет! Можно и в любом возрасте забивать. Самое главное — момент иметь. Оказаться в нужное время в нужном месте, грамотно принять мяч и ударить. Все просто», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

На первом месте в рейтинге самых возрастных игроков, которые поразили ворота соперников находится форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко, забивший «Краснодару» в возрасте 39 лет 9 месяцев. На втором — Сергей Наталушко, забивший последний гол в форме «Сатурна», когда ему было 39 лет и 8 месяцев. Гаврилов провел свой последний гол в чемпионате России 1992 года, когда играл за «Асмарал», в ворота «Локомотива». Тогда ему было 39 лет и 5 месяцев.