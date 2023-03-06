Ветеран ЦСКА — о поражении команды от «Сочи»: «Так играть нельзя! Команда была полностью разобрана»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение ЦСКА от «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ (0:2).

«Оборона действовала хорошо в матчах с «Краснодаром». Но в матче с «Сочи» оборона провалилась полностью. Действовали не согласованно, но вина лежит не только на них. Атакующие игроки не создали ни одного опасного момента за всю игру. Пускай делают выводы, Фетодов обязан найти ошибки. Так играть нельзя! Команда была полностью разобрана», — сказал Пономарев «СЭ».

После 18 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.