Гаврилов заявил, что «Спартак» переживает кризис

Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что красно-белые переживают кризис.

«Пять матчей без побед можно назвать кризисом для «Спартака». Им надо искать причины этого внутри себя. Стабильности нет. В отдельных матчах можно увидеть командную игру. Но, в целом, действуют нестабильно. Командная игра должна присутствовать всегда. Чехарда сейчас в клубе. Можно ли это назвать просчетами Абаскаля? Не знаю, что он там вообще думает в тактическом плане и как он вообще подбирает футболистов. Ладно, это его дело. Можно ли сказать, что проблемы идут от зимней подготовки команды? Можно сказать и так. Даже вот последняя игра с «Динамо». Счет 3:3, результативный матч. Но каждый гол — это чья-то ошибка. Это же настоящая несуразица», — приводит слова Гаврилова «Спорт День за Днем».

«Спартак» после 22 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. Лидирует — «Зенит» (54 очка).