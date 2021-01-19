Ветеран красно-белых Юрий Гаврилов в беседе с «СЭ» поделился мнением о том, какие позиции в команде требуют усиления.

— В первую очередь, у «Спартака» нет футболиста, который ведет игру и ведёт команду за собой. Если говорить с точки зрения проблемных позиций, то, конечно, нужно усиление в каждую линию. Не все в порядке в обороне, атаке — много пропускают и при этом мало забивают. В центре поля так же есть проблемы. Сейчас начнутся игры — посмотрим, что представляет из себя Хендрикс.

Среди русских игроков, кто мог бы усилить команду, я никого не вижу. Наши клубы практически не работают с молодежью. Если и усилять команду, то кем-нибудь из легионеров. А тут уже вопрос к руководству, от кого избавляться.

«Спартак» с 35 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 19 туров.

(Владимир Пушкарев)