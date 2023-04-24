Гасилин: «Широков, Аршавин, Денисов, Кержаков, Быстров настолько жестко пихали, что мне было страшно получать мяч»

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, как на тренировках он взаимодействовал с российскими игроками основного состава клуба из Санкт-Петербурга.

«Когда Спаллетти начал подтягивать меня на тренировки, за «Зенит» играли Широков, Аршавин, Денисов, Кержаков, Быстров. Они были для меня кумирами, но в реальности оказалось все не так, как я себе представлял. Они настолько жестко пихали, что мне лишний раз было страшно получать мяч», — приводит Sport24 слова Гасилина.

За основную команду «Зенита» Гасилин провел два матча. Также он выступал в составе «Томи», «Амкара», «Волгаря», «Ленинградца» и других клубов.