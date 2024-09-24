Гарре: ««Лусиано и Барко — отличные футболисты. Их уровень виден даже по первым матчам»

Аргентинский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре оценил игру соотечественников Эсекьеля Барко в московском «Спартаке» и Лусиано в петербургском «Зените».

«Лусиано и Барко — отличные футболисты. Даже по первым матчам стал сразу виден их уровень. Они здорово играют. Тем более, что они пришли в такие большие команды, как «Зенит» и «Спартак». С Барко я знаком лично. Он отличный парень и крутой игрок. Его сильные качества заметны в каждом матче. От себя хочу только пожелать ребятам удачи в новом для них чемпионате», — сказал Гарре Legalbet.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» в июле 2024 года. Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.

Гонду присоединился к «Зениту» в августе 2024 года. Соглашение форварда с сине-бело-голубыми подписано до июня 2028 года.