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Сегодня, 22:05

Гарре: ««Лусиано и Барко — отличные футболисты. Их уровень виден даже по первым матчам»

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Аргентинский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре оценил игру соотечественников Эсекьеля Барко в московском «Спартаке» и Лусиано в петербургском «Зените».

«Лусиано и Барко — отличные футболисты. Даже по первым матчам стал сразу виден их уровень. Они здорово играют. Тем более, что они пришли в такие большие команды, как «Зенит» и «Спартак». С Барко я знаком лично. Он отличный парень и крутой игрок. Его сильные качества заметны в каждом матче. От себя хочу только пожелать ребятам удачи в новом для них чемпионате», — сказал Гарре Legalbet.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» в июле 2024 года. Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.

Гонду присоединился к «Зениту» в августе 2024 года. Соглашение форварда с сине-бело-голубыми подписано до июня 2028 года.

Источник: Legalbet
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Бенхамин Гарре
Лусиано Гонду
Эсекьель Барко
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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