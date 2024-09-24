Агент Сафонов считает, что в «Пари НН» скоро сменится тренер

Футбольный агент Алексей Сафонов назвал клуб РПЛ, в котором скоро сменится главный тренер.

«Скорее всего, в «Пари НН» будут какие-то изменения, все к этому идет. Плюс, думаю, в «Химках». Там не все спокойно. 46 футболистов — это перебор», — сказал Сафонов «РБ Спорт».

После девяти матчей «Пари НН» занимает 12-е место, «Химки» расположились на 14-й строчке. Обе команды имеют в своем активе по семь очков.