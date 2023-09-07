Гаранин не удивился поражению «Енисея» от «Факела» в стыковых матчах: «Две разные по классу команды»

Бывший тренер «Енисея» Вадим Гаранин в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Факела» в стыковых матчах за право играть в РПЛ в сезоне-2023/24 (0:1, 0:2).

— В итоге «Енисей» без шансов проиграл «Факелу».

— Меня это не удивило. Наоборот, стало показательным моментом — я увидел две разные по классу команды. Это выражалось не в идее, а в том, что футболисты «Факела» показывали гораздо более мощный и высокоинтенсивный футбол.

По-моему, понятно, что речь не каких-то моих обидах. В «Енисее» много ребят, которые заслуживают быть наверху. Они трудятся и работают ради этой цели. Уверен, что у них в будущем все получится, — сказал Гаранин «СЭ».

«Енисей» по итогам сезона-2022/23 занял 4-е место в первой лиге.