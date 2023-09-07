Гаранин: «После 0:7 от «Зенита» не общались с Ротенбергом два дня»

Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в интервью «СЭ» рассказал подробности своего ухода из клуба.

— В какой момент все сломалось?

— После поражения от «Зенита» (0:7). У нас пошли неудачи, серия без побед. И я посчитал, что мой уход встряхнет команду. Наверное, эти ошибки можно было исправить. И сейчас я понимаю, как это сделать. В тот момент это был тяжелейший шаг. Мне не хотелось уходить. Но я посчитал, что для клуба так будет лучше. К сожалению, не помогло. От этого еще грустнее. Но я продолжаю считать, что с моей стороны это был мужской поступок.

— Как вы сообщили об этом Ротенбергу?

— По телефону. Разговор прошел совершенно нормально. Мы все обсудили, он меня понял.

— Вы сказали, он поддержал вас после разгрома от «Зенита».

— Мы не общались два дня. Иногда после таких игр даже с родными и близкими не хочется разговаривать — появляется желание уйти в себя. Просто хотелось побыть наедине с самим собой. Представляю, как сложно было Борису Романовичу. Он просто потом сам мне набрал. И, знаете, крылья вырастают после таких слов, которые были произнесены! Но в той ситуации я посчитал, что для команды будет лучше, если я уйду.

Гаранин был уволен с поста старшего тренера «Сочи» в начале ноября 2022 года, 52-летний специалист проработал в клубе РПЛ несколько месяцев, а в январе вернулся в красноярский «Енисей».

В августе специалист вошел в тренерский штаб «Балтики-БФУ» — фарм-клуба одноименной команды из Калининграда, которая выступает во второй лиге.