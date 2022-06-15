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Кечинов считает, что фанатам «Спартака» не стоит оскорблять Бакаева за переход в «Зенит»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что болельщикам не стоит оскорблять Зелимхана Бакаева, за его переход в «Зенит».

«Наверняка Зелимхану предложили в Санкт-Петербурге хорошие условия, гораздо лучше, чем в «Спартаке» или какой-то другой команде. Раз он туда перешел, значит уверен в своих силах и не боится конкуренции, а если Бакаев заиграет, «Зенит» станет только сильнее.

Болельщики просто должны принять это. Бакаев просто поступает как профессиональный футболист. Он не нужен «Спартаку», что москвичи показывали всеми своими действиями, а «Зениту» оказался нужен. Пусть Зелимхан и воспитанник красно-белых, но он здесь ни при чем. Болельщикам точно не стоит его оскорблять и в чем-то обвинять. В большей степени им надо обращаться с претензиями к руководству и спрашивать, почему отпустили такого игрока», — приводит слова Кечинова RT.

15 июня, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о подписании контракта с Бакаевым. Полузащитник перешел в петербургский клуб на правах свободного агента.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В прошедшем сезоне полузащитник забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за московский клуб во всех турнирах.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1015186-kechinov-bakaev-zenit
Валерий Кечинов
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
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 2 : 1
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