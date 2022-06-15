Кечинов считает, что фанатам «Спартака» не стоит оскорблять Бакаева за переход в «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что болельщикам не стоит оскорблять Зелимхана Бакаева, за его переход в «Зенит».

«Наверняка Зелимхану предложили в Санкт-Петербурге хорошие условия, гораздо лучше, чем в «Спартаке» или какой-то другой команде. Раз он туда перешел, значит уверен в своих силах и не боится конкуренции, а если Бакаев заиграет, «Зенит» станет только сильнее.

Болельщики просто должны принять это. Бакаев просто поступает как профессиональный футболист. Он не нужен «Спартаку», что москвичи показывали всеми своими действиями, а «Зениту» оказался нужен. Пусть Зелимхан и воспитанник красно-белых, но он здесь ни при чем. Болельщикам точно не стоит его оскорблять и в чем-то обвинять. В большей степени им надо обращаться с претензиями к руководству и спрашивать, почему отпустили такого игрока», — приводит слова Кечинова RT.

15 июня, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о подписании контракта с Бакаевым. Полузащитник перешел в петербургский клуб на правах свободного агента.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В прошедшем сезоне полузащитник забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за московский клуб во всех турнирах.