Нападающий «Ахмата» Конате больше не сыграет в этом сезоне

Пресс-служба «Ахмата рассказала «СЭ» о состоянии здоровья нападающего команды Мохамеда Конате.

«У Конате повреждение поверхности левого бедра. Срок восстановления — две недели. Он вместе с Нене Гбамбле начнет работать в общей группе на летних сборах. В оставшихся двух турах они не сыграют», — заявили в пресс-службе клуба.

Конате и Гбамбле получили повреждения в игре 28-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).