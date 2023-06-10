Галактионов: «Одной из самых приоритетных задач было продление Баринова»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

«Одной из самых приоритетных задач, которые были проговорены с руководством клуба, было продление Баринова. Это тот игрок, который на сегодняшний день олицетворяет собой «Локомотив» — воспитанник клуба, капитан команды. Футболист с бойцовскими и лидерскими качествами — это те компоненты в игре, которые необходимы команде, которые двигают ее, дают определенную динамику.

Цепкость, скорость, единоборства, мысль — все это присуще Дмитрию. Его человеческие качества — на высочайшем уровне. Поэтому нашим пожеланием было то, чтобы Дмитрий как можно дольше приносил пользу клубу в качестве его капитана», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Баринов — воспитанник академии «Локомотива». 24 мая 26-летний россиянин подписал новый контракт с клубом до конца июня 2026 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл 34 матча за железнодорожников, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.