Березовский высказался о потенциале полузащитника «Краснодара»: «Сперцян перерос чемпионат России»
Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский в интервью обозревателю «СЭ» высказался о потенциале полузащитника национальной команды и «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Вчера стало известно, что им интересуется «Аякс».
— Как думаете — у Эдуарда Сперцяна есть возможность выйти со временем на уровень Мхитаряна?
— Еще в прошлом году я советовал ему перейти, если есть такая возможность, в более сильный чемпионат. Видно, что он перерос чемпионат России. Если он хочет расти, нужно уходить. Может, какие-то обязательства связывают его с президентом «Краснодара», клубом. К сожалению, в России уровень чемпионата упал и стало сложнее прогрессировать. Смотрю довольно много матчей в РПЛ и вижу, что в каждом туре бывают максимум две игры хорошего качества. Если сравнить с концом нулевых — началом десятых, то это лига другого уровня. Мне кажется, пик был в 2012-2014 годах. Тогда наш чемпионат наверняка входил в топ-5 по Европе.
— Мне доводилось слышать, что Сперцян по подходу к футболу, по отношению к делу очень профессионален, с головой на плечах у него всё в порядке.
— Да, так и есть. Важна среда, в которой ты находишься. Если у него будет каждая тренировка на максимуме, ежедневная борьба за место в основном составе, накал в каждой игре, то он еще больше будет прогрессировать.
— Мы видели пример Хвичи Кварацхелии, который транзитом через батумское «Динамо» уехал из «Рубина» в Неаполь и выдал в серии А сумасшедший сезон. Его даже признали лучшим игроком чемпионата.
— Конечно, Хвича превзошел все ожидания. Если посмотреть, как он последние игры за «Рубин» играл, то случившееся выглядит просто нонсенсом. Конечно, для Эдика пример Кварацхелии должен стать вдохновляющим. При всем уважении к Хвиче и его способностям, мне кажется, что такие игроки, как Сперцян, могут оказывать большее влияние на игру всей команды. Он игрок центральной зоны — ведет игру, разгоняет атаку, завершает. Хвича же атакует с фланга. Но у него в этом сезоне сложился очень хороший тандем с Виктором Осимхеном. Это очень важно, когда партнер тебя понимает.
— Поэтому я и спросил, имея в виду место Сперцяна на поле, насколько правильно сопоставлять потенциал Сперцяна с Мхитаряном.
— Это игроки практически одной позиции. Вполне можно сопоставлять. Нужно попасть в хороший чемпионат к хорошему тренеру.
Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 футболист забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9