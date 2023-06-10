Березовский высказался о потенциале полузащитника «Краснодара»: «Сперцян перерос чемпионат России»

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский в интервью обозревателю «СЭ» высказался о потенциале полузащитника национальной команды и «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Вчера стало известно, что им интересуется «Аякс».

— Как думаете — у Эдуарда Сперцяна есть возможность выйти со временем на уровень Мхитаряна?

— Еще в прошлом году я советовал ему перейти, если есть такая возможность, в более сильный чемпионат. Видно, что он перерос чемпионат России. Если он хочет расти, нужно уходить. Может, какие-то обязательства связывают его с президентом «Краснодара», клубом. К сожалению, в России уровень чемпионата упал и стало сложнее прогрессировать. Смотрю довольно много матчей в РПЛ и вижу, что в каждом туре бывают максимум две игры хорошего качества. Если сравнить с концом нулевых — началом десятых, то это лига другого уровня. Мне кажется, пик был в 2012-2014 годах. Тогда наш чемпионат наверняка входил в топ-5 по Европе.

— Мне доводилось слышать, что Сперцян по подходу к футболу, по отношению к делу очень профессионален, с головой на плечах у него всё в порядке.

— Да, так и есть. Важна среда, в которой ты находишься. Если у него будет каждая тренировка на максимуме, ежедневная борьба за место в основном составе, накал в каждой игре, то он еще больше будет прогрессировать.

— Мы видели пример Хвичи Кварацхелии, который транзитом через батумское «Динамо» уехал из «Рубина» в Неаполь и выдал в серии А сумасшедший сезон. Его даже признали лучшим игроком чемпионата.

— Конечно, Хвича превзошел все ожидания. Если посмотреть, как он последние игры за «Рубин» играл, то случившееся выглядит просто нонсенсом. Конечно, для Эдика пример Кварацхелии должен стать вдохновляющим. При всем уважении к Хвиче и его способностям, мне кажется, что такие игроки, как Сперцян, могут оказывать большее влияние на игру всей команды. Он игрок центральной зоны — ведет игру, разгоняет атаку, завершает. Хвича же атакует с фланга. Но у него в этом сезоне сложился очень хороший тандем с Виктором Осимхеном. Это очень важно, когда партнер тебя понимает.

— Поэтому я и спросил, имея в виду место Сперцяна на поле, насколько правильно сопоставлять потенциал Сперцяна с Мхитаряном.

— Это игроки практически одной позиции. Вполне можно сопоставлять. Нужно попасть в хороший чемпионат к хорошему тренеру.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 футболист забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.

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