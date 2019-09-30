Гаиска Мендьета: «На пике карьеры Карпин легко мог выступать в «Реале» или «Барселоне»

Бывший полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета поделился мнением о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине. Они вместе играли за «Валенсию».

— Если говорить кратко, Карпин был футболистом, которого хотел бы видеть в своем составе каждый тренер в мире, — цитируют «Известия» Мендьету. — Я не преувеличиваю. На пике карьеры он легко мог выступать в условном «Реале» или «Барселоне». У него очень сильный характер, он никогда не сдавался, даже когда его команда безнадежно проигрывала. Мне же он запомнился не с самой приятной стороны (смеется). Я был очень молод, когда играл с ним в «Валенсии», и Валерий на правах опытного игрока часто «пихал» мне, когда я недорабатывал или делал что-то спустя рукава. Иногда он переходил черту, но быстро остывал, когда мы покидали футбольное поле.