Гаджиев назвал судью Бобровского преступником

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о работе арбитра Яна Бобровского в матче 3-го тура против «Пари НН» (0:1).

— Мы подали протест, такое безобразие нельзя оставлять. Почему совершается преступление? Потому что преступник надеется остаться безнаказанным. А он как преступник у нас (смеется).

— Бобровский — преступник?

— В глазах нашего народа он преступник. Он возмутил 3,5 млн жителей Дагестана, — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Встреча с «Пари НН» состоялась в воскресенье, 4 августа. Махачкалинцы доигрывали матч вдевятером. На 60-й минуте вторую желтую карточку Муталип Алибеков, а на 97-й прямую красную — Никита Глушков.

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой разобрать эпизоды с неназначенными главным арбитром встречи Яном Бобровским пенальти в ворота нижегородцев на 8-й, 18-й, 41-й и 45+3-й минутах матча, а также момент на 78-й минуте с одиннадцатиметровым в ворота махачкалинцев.