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Сегодня, 17:59

Гаджиев дал оценку перспективам Юрана в «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев высказал мнение о назначении Сергея Юрана главным тренером «Пари НН».

«Нельзя сказать, что Юран где-нибудь задерживался надолго. Но везде, где он работал, за этот короткий промежуток времени у него был достойный результат. В «Химках», в «СКА-Хабаровск». Хочется, чтобы у Сергея получилось и в «Нижнем Новгороде». Возможно, он в некоторых случаях проявлял излишнюю резкость в своих оценках и суждениях. Но Юран примерно таким же был и на футбольном поле. Резкий, агрессивный. Кстати, как и Гогниев. Получается, что в ситуации с уходом из «Химок» Юран был прав. Раз там так все завершилось. Мне кажется, в «Нижнем Новгороде» у него будет шанс себя проявить. Думаю, там атмосфера совсем другая по сравнению с «Химками», и у тренера больше возможностей для развития. Это показывают примеры Александра Кержакова и Михаила Галактионова», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана. Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.

«Пари НН» с 19 набранными очками занимает 13-е место в РПЛ по итогам 21 тура.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10774280-gadzhiev-dal-ocenku-perspektivam-yurana-v-nizhnem-novgorode.html
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Гаджи Гаджиев
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Юран провел первую тренировку в «Пари НН»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

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Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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