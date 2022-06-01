Романцев высказался о возможном возвращении Черчесова в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, как он относится к работе Станислава Черчесова в Венгрии.

— После польской «Легии» Станислав Черчесов сделал дубль и с венгерским «Ференцварошем». Поздравили его с успехом и не пора ли домой в «Спартак»?

— Конечно, поздравил. А когда он только собирался в Венгрию, пожелал ему удачи. И не сомневался, что у Стаса все получится. Он уже крепкий, опытный тренер, который умеет даже в сложной ситуации принимать разумные решения. Что подтвердил чемпионат мира, работа в Польше, а теперь и в Венгрии. Вы уж извините, уважаемый Валентин, но от комментария по поводу возвращения Черчесова в «Спартак» я воздержусь — считаю это некорректным. В клубе хватает людей, которые занимаются подбором тренерских кадров.