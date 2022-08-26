Селюк о переходе Бальде в «Спартак»: «В лучшем случае он подойдет «Химкам» или «Торпедо»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о потенциальном переходе нападающего Кейта Бальде в один из клубов РПЛ.

Ранее сообщалось, что в форварде заинтересован «Спартак» и «Зенит». Как сообщил «СЭ» — футболист сделал выбор в пользу московского клуба, который предложил ему контракт до лета 2025 года.

«Он везде побродил, но нигде не добился никакого успеха. Я даже представляю, кто его сватает в Россию. Какой «Зенит» или «Спартак»? В лучшем случае он подойдет для «Химок» или «Торпедо».

Зачем «Спартаку» нужен Бальде? Ну для чего? У них есть Соболев. Для чего они потратили на Николсона 8 млн? Он сидит сейчас на скамейке запасных. Конечно, это все фейк. Бальде какие-нибудь дурачки из «Локомотива» могут взять. Они метут все подряд. Грабят клуб, видимо", — цитирует Селюка «Спорт день за днем».

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».