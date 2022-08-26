Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:23

Селюк о переходе Бальде в «Спартак»: «В лучшем случае он подойдет «Химкам» или «Торпедо»

Селюк раскритиковал потенциальный переход Бальде в «Спартак»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о потенциальном переходе нападающего Кейта Бальде в один из клубов РПЛ.

Ранее сообщалось, что в форварде заинтересован «Спартак» и «Зенит». Как сообщил «СЭ» — футболист сделал выбор в пользу московского клуба, который предложил ему контракт до лета 2025 года.

«Он везде побродил, но нигде не добился никакого успеха. Я даже представляю, кто его сватает в Россию. Какой «Зенит» или «Спартак»? В лучшем случае он подойдет для «Химок» или «Торпедо».

Зачем «Спартаку» нужен Бальде? Ну для чего? У них есть Соболев. Для чего они потратили на Николсона 8 млн? Он сидит сейчас на скамейке запасных. Конечно, это все фейк. Бальде какие-нибудь дурачки из «Локомотива» могут взять. Они метут все подряд. Грабят клуб, видимо", — цитирует Селюка «Спорт день за днем».

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-selyuk-balde-mogut-vzyat-tolko-durachki-iz-lokomotiva
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Селюк
5
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Девушка Игнатьева показала идеальную фигуру в обтягивающем костюме
Новый корейский электромобиль едет в Россию в двух версиях
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Спартак» подписал контракт с Бальде до 2025 года
«Спартак» анонсировал переход Бальде: «Икра трансферная»
Бояринцев объяснил, почему не видит смысла в подписании «Спартаком» Бальде
Игорь Ледяхов заявил, что Бальде не нужен «Спартаку»
Семшов: «Зенит» сам распоряжается своей судьбой и решает, когда ему быть чемпионом"
Аршавин прокомментировал возможный трансфер Захаряна в «Челси»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загребское «Динамо» отказалось продавать полузащитника в «Локомотив»

ЭСК: арбитр Сухой ошибочно засчитал гол Малкома в матче с «Торпедо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 4
П
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Даниил Одоевский

Даниил Одоевский

Зенит

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости