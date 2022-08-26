Загребское «Динамо» отказалось продавать полузащитника в «Локомотив»

Марко Налетилич, агент полузащитника загребского «Динамо» Луки Иванушеца, прокомментировал слухи о переходе своего клиента в московский «Локомотив».

«Да, нам поступало предложение от «Локомотива». Спортивный директор Томас Цорн был очень корректен и профессионален, но «Динамо» отказалось продавать Луку», — сказал Налетилич «Чемпионату».

23-летний Иванушец играет за загребский клуб с 2019 года. За это время он провел за клуб в общей сложности 131 матч, в которых забил 19 голов и сделал 16 голевых передач.

На его счету также 10 матчей и один гол за сборную Хорватии.