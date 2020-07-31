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Футболисты «Спартака» возобновили тренировки

16:50
Тренировка «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Тренировка «Спартака». Фото ФК «Спартак»
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Игроки «Спартака» вышли из недельного отпуска и начали подготовку к новому сезону. 9 августа в первом туре РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Сочи», сообщает сайт красно-белых.

Сегодня команда Доменико Тедеско провела двухчасовую тренировку на тушинской базе. Перед началом занятия спартаковцы поздравили Илью Кутепова и вернувшегося из аренды Максима Глушенкова: на этой неделе футболисты отпраздновали дни рождения.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-07-31-vse_emotsii_pervoy_trenirovki/

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