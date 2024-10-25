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Сегодня, 18:53

Футболисты «Спартака» посетили показ фильма о Черенкове

Руслан Минаев
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Футбольный клуб «Спартак» посетил показ фильма «Федя. Народный футболист» в пресс-центре стадиона «Лукойл Арена», говорится в официальном Telegram-канале фильма.

Ранее «СЭ» сообщал, что в мероприятии примут участие игроки, тренерский штаб и персонал красно-белых. На экраны кинотеатров фильм выйдет только 31 октября.

«Если кратко — фильм попал в сердце. И смеялись, и слезы на глазах, в том числе у Станковича», — говорится в сообщении.

Фильм основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Черенков скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.

Федор Черенков
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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 7
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Алексей Батраков

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