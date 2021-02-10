Агент Баринова рассказал о готовности футболиста «Локомотива»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в беседе с «СЭ» рассказал о состоянии российского футболиста.

«Дима в хорошей форме, тренируется в общей группе, ничего не беспокоит. Но так как время пропустил довольно много, требуется также время для полноценного набора формы. К сезону должен быть оптимален», — сказал Банатин «СЭ».

В августе 2020 года у 24-летнего Баринова был выявлен разрыв крестообразной связки правого колена после матча 4 тура «Тинькофф РПЛ» против «Спартака» (1:2). С того момента полузащитник не принял участия ни в одном официальном матче из-за длительного лечения.

(Сергей Федоров)