Глушенков: «Когда сборная играла с Брунеем, «Зенит» поехал в Турцию играть с «Фенербахче». Где будет интереснее?»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил, что ему интереснее тренироваться с петербуржцами, чем ездить в сборную России.

«Я ни с кем не зарубался. Многим не понравились мои слова о том, что мне интереснее тренироваться в «Зените», чем ездить в сборную. Но смысл этой фразы полностью поменяли, сделав ее горячее. Я могу привести другой пример, с которым точно все согласятся.

Когда сборная играла с Брунеем, «Зенит» поехал в Турцию играть с «Фенербахче». Где по факту будет интереснее? Это сухое спортивное сравнение», — сказал Sport24 Глушенков.

Глушенков выступает за «Зенит» с июля 2024 года, в сезоне-2024/25 25-летний россиянин забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за команду во всех турнирах.