Сегодня бывшему защитнику «Спартака», «Локомотива» и сборной России Вадиму Евсееву исполнилось 45 лет.

За свою игровую карьеру он шесть раз становился чемпионом России, а также выигрывал другие национальные трофеи.

Евсеев принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов и был участником чемпионата Европы 2004 года, на который и вывел сборную России, забив знаменитый гол в ворота Уэльса.

За время тренерской карьеры работал в разных российских командах в качестве ассистента и главного тренера. Последним его клубом была «Уфа», которую он покинул в октябре прошлого года.