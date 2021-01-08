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Футболист и тренер со стальным характером. Вадиму Евсееву — 45 лет

12:00
Вадим Евсеев. Фото ФК «Уфа»
Вадим Евсеев. Фото ФК «Уфа»
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Сегодня бывшему защитнику «Спартака», «Локомотива» и сборной России Вадиму Евсееву исполнилось 45 лет.

За свою игровую карьеру он шесть раз становился чемпионом России, а также выигрывал другие национальные трофеи.

Евсеев принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов и был участником чемпионата Европы 2004 года, на который и вывел сборную России, забив знаменитый гол в ворота Уэльса.

За время тренерской карьеры работал в разных российских командах в качестве ассистента и главного тренера. Последним его клубом была «Уфа», которую он покинул в октябре прошлого года.

12&nbsp;ноября 2004 года. Ярославль. Вадим Евсеев под руководством Юрия Семина во&nbsp;второй раз стал чемпионом России в&nbsp;составе &laquo;Локомотива&raquo;.

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