Футболист "Енисея" рассказал, что его команде предлагали деньги за поражение

Полузащитник "Енисея" Павел Комолов рассказал о странных матчах, с которыми он сталкивался по ходу своей карьеры.

– Когда играл в "Жальгирисе" ходили слухи, что некоторые игроки сдавали матч. В Греции был совсем немного. Не думаю, что там что-то такое было, – цитирует Комолова "Федеральное агентство новостей". – В Польше такого, чтобы кто-то что-то сказал, тоже не было. Это же, на самом деле, тяжело заметить даже.

Все равно если что-то было, то начинает всплывать – кто-то кому-нибудь скажет, слухи начинают ползти. Как было в Литве, когда про двоих-троих футболистов конкретно говорили, что они сдавали. И руководство было в курсе, был серьезный конфликт. Больше такого не припоминаю.

В России был матч, когда предлагали. Но мы всей командой отказались. Предлагали проиграть с определенным счетом. На кону была неплохая сумма. Сколько? Честно – не помню. Но нормально.

К перерыву проигрываем с тем счетом, с которым предлагали проиграть. В раздевалке напряженно. Капитан команды забегает в раздевалку и орет: "Вы что, взяли деньги, суки?" Естественно, после таких слов все вышли злые на второй тайм, забили. Счет в итоге оказался не тот, который был нужен предлагавшим деньги.