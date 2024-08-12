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Сегодня, 14:47

Роша может пропустить матч против «Пари НН», но восстановиться к игре с «Локомотивом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как сообщил «СЭ» источник, близкий к защитнику ЦСКА Виллиану Роше, бразилец избежал перелома после фола Эдуарда Сперцяна во время матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Роша прошел медицинское обследование, у него нет перелома. У Виллиана все еще есть отек, но в последние дни состояние бразильца улучшилось. Он вряд ли будет включен в заявку команды на матч Кубка России в среду.

Игрок хочет скорее восстановиться, чтобы быть включенным в состав команды. Виллиан был недоволен тем, что ему пришлось досрочно покинуть поле в матче против «Краснодара», а также тем, что Сперцян не получил желтую карточку после фола.

Стоит отметить, что Виллиан доволен выступлениями команды и достигнутыми результатами. Роша приложит все усилия, чтобы присутствовать на игре в выходные», — сообщил источник «СЭ».

29-летний Роша принял участие во всех 4 матчах армейцев в новом сезоне чемпионата России.

После 4 туров «Краснодар» с 6 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА находится на 4-м месте, набрав 7 очков.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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