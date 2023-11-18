Иван Лепский: «Игрок Марцел Личка пригодился бы «Динамо»
Футболист «Динамо» Иван Лепский поделился эмоциями от товарищеского матча с 2DROTS (2:1).
«Все отлично, 2DROTS — хорошая команда. Мы получили много эмоций. Спасибо болельщикам, что пришли. Они хорошо выступают в МФЛ, Кубке России. Уровень очень хороший. Счет 2:1, но нам было непросто. Марцел не потерял ни одного мяча, поэтому он хороший форвард. Конечно, он бы пригодился «Динамо», — приводит слова Лепского «РБ Спорт».
После окончания основного времени прошла серия буллиталити, в которой сильнее также оказались игроки «Динамо» — 4:3.
Источник: РБ Спорт
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|
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|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
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|26.11
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|
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Зенит
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|7
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|П
|
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Квинси Промес
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