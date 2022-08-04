Экс-защитник «Динамо» Дьяков: «Вареле скатертью дорога, зато освободилось место для русских пацанов»

Бывший защитник «Динамо» и футболист «БроукБойз» Виталий Дьяков поделился мнением об уходе защитника Гильермо Варелы из московского клуба.

«Чтобы осуждать или защищать Варелу, нужно находиться в «Динамо». Неправильно делать выводы, выслушав только сторону «Динамо». Варела же не высказывался. Но уехал и уехал. Зато освободилось место для своих, русских молодых пацанов, которые теперь могут играть на позиции. Вареле скатертью дорога», — приводит слова Дьякова Sport24.

Варела выступал за «Динамо» с октября 2020 года. 24 июля стало известно, что футболист без предупреждения покинул расположение клуба.

31 июля бразильский «Фламенго» объявил об аренде 29-летнего уругвайца у «Динамо». В ответ на это московский клуб выступил с заявлением, что никто не согласовывал эту сделку с бело-голубыми.