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Экс-защитник «Динамо» Дьяков: «Вареле скатертью дорога, зато освободилось место для русских пацанов»

Виталий Дьяков поделился мнением об уходе защитника Варелы из «Динамо»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» и футболист «БроукБойз» Виталий Дьяков поделился мнением об уходе защитника Гильермо Варелы из московского клуба.

«Чтобы осуждать или защищать Варелу, нужно находиться в «Динамо». Неправильно делать выводы, выслушав только сторону «Динамо». Варела же не высказывался. Но уехал и уехал. Зато освободилось место для своих, русских молодых пацанов, которые теперь могут играть на позиции. Вареле скатертью дорога», — приводит слова Дьякова Sport24.

Варела выступал за «Динамо» с октября 2020 года. 24 июля стало известно, что футболист без предупреждения покинул расположение клуба.

31 июля бразильский «Фламенго» объявил об аренде 29-летнего уругвайца у «Динамо». В ответ на это московский клуб выступил с заявлением, что никто не согласовывал эту сделку с бело-голубыми.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-04-dyakov-varele-skatertyu-doroga-zato-osvobodilos-mesto-dlya-russkikh-molodykh-patsanov
Виталий Дьяков
Гильермо Варела
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2
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
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